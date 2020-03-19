AVM'ler kapalı mı, açık mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı koronavirüsünden korunma amaçlı düğün salonu, eğlence mekanları, kafeler, oyun alanlarının etkinliklerini durdurdu. Öte yandan, Hafta içi ve hafta sonu belli saatlerde alışveriş merkezlerine gidilmesi kararı alındı. Vatandaşlar '' AVM'ler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yetkililer toplu taşıma araçlarından ve kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulması gerekildiğini dile getirdi. Peki AVM'ler kapalı mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Hangi mekanlar kapalı? İşte AVM çalışma saatleri

AVM'LAR KAÇTA AÇILACAK, KAÇTA KAPANACAK?

AVM'ler saat 12.00 - 20.00 arasında açık olacak. AVM'lerdeki çocuk oyun alanları kapatılacak ve dezenfekte edilecek. Bunun yanında birçok mekan kapatılacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge AVM çalışma saatleri ile ilgili bir düzenlemeyi kapsamıyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada;

"AVM'lerimize kiracılarımızla da görüşerek öğlen 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alınmıştır. Ancak bu tavsiye kararının istihdamı olumsuz etkilememesi için yıllık izinler kullandırılarak bu uygulamanın yapılması önerilmiştir. Bu sayede AVM'lerdeki çalışanlarımız için de birbiriyle temas etmeyen ayrı gruplar oluşturarak; hizmetin hem hijyenik hem de kesintisiz devam etmesini sağlayacağız. Bu uygulama ile AVM çalışanlarımızın sağlığını korumayı hedefliyoruz." İfadelerini kullandı.

Tüm alışveriş merkezlerinde dezenfektasyon çalışmalarından, çalışanlara maske tedariğine kadar geniş çaplı önlemler alındığını belirten Altaş, halkı bilgilendirici videoların AVM'lerdeki ekranlarda ve halka ulaşabilecek tüm mecralarda yer alacağını da vurguladı.

Öte yandan, AVM'lere girişlerin daha kontrollü olacağının altını çizen Altaş, "Okulların tatil edilmesi ile toplumda oluşan paniğin farkındayız. Biz de bu süre içerisinde geçerli olacak şekilde AVM'lerimizdeki kapalı çocuk oyun alanlarının ve etkinlik alanlarının kapalı tutulmasını tavsiye ediyoruz." dedi.