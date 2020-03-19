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Haftanın ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun, Resimli ve mesajları

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Cuma günleri sevinç ve huzur ile karşılanıyor. Ülkemizde de görülen corona virüs tehdidi altında olmamız nedeniyle Cuma namazının bu hafta kılınmayacak olması yürekleri burksa da öğle namazları evlerde eda edilerek eller semaya yükselecek. ve sözleri ile de bugünün anlamı, önemi yeniden belirtilecek. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz 2020 en güzel kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları için doğru yerdesiniz. , , SMS veya diğer sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz mesajları burada. İşte, en güzel kısa, öz, anlamlı ve resimli seçenekleri! Cumanız Mübarek Olsun

Giriş Tarihi: 19.3.2020 23:02 ABONE OL
Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun, Resimli Cuma mesajı ve Hayırlı Cumalar mesajları
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Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun, Resimli Cuma mesajı ve Hayırlı Cumalar mesajları
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