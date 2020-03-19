Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun, Resimli Cuma mesajı ve Hayırlı Cumalar mesajları

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Cuma günleri sevinç ve huzur ile karşılanıyor. Ülkemizde de görülen corona virüs tehdidi altında olmamız nedeniyle Cuma namazının bu hafta kılınmayacak olması yürekleri burksa da öğle namazları evlerde eda edilerek eller semaya yükselecek. Cuma mesajları ve sözleri ile de bugünün anlamı, önemi yeniden belirtilecek. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz 2020 en güzel kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları için doğru yerdesiniz. Whatsapp, Instagram, SMS veya diğer sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz Hayırlı Cumalar mesajları burada. İşte, en güzel kısa, öz, anlamlı ve resimli Cuma mesajı seçenekleri! Cumanız Mübarek Olsun