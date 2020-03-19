Kronik hastalık nedir, ne demektir? Kronik solunum yolu hastalıkları hangileridir?

Kronik hastalık nedir? Türkiye'de coronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte tedbirler en üst düzeye getirilmeye devam ediyor. Koronavirüsü tedbirleriyle alakalı kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanların bu süreçte kolaylıkla izne ayrılabilecekleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk virüse karşı alınan önlemler kapsamında kronik hastalığı bulunan sigortalıların sağlık raporları ve reçetelerinin ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacağını duyurdu. Tüm bu gelişmeler üzerine Kronik hastalık nedir? Kronik solunum yolu hastalıkları hangileri? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte tüm detaylar…

KRONİK HASTALIK NEDİR? İŞTE KRONİK SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI

Kronik hastalıklar; kronik solunum yolu hastalıkları, kalp damar hastalıkları, böbrek hastalıkları en çok rastlanan kronik hastalıklardandır. Haberimizde kronik hastalıklarla alakalı detaylara erişebilirsiniz...