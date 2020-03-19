Elazığ'da korkutan deprem! Son dakika: Malatya, Gaziantep, Tunceli, Sivas'ta hissedilen depremin şiddeti 5.1!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Elazığ Sivrice'de saat 21.03de 5.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Sarsıntılar Malatya Gaziantep'te hissedilirken yerin 15.0 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ