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'da korkutan ! Son dakika: Malatya, Gaziantep, Tunceli, Sivas'ta hissedilen depremin şiddeti 5.1!

Az önce ajanslar tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre 'da 5.1 şiddetinde oldu! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Elazığ Sivirce'de korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Malatya Gaziantep’te hissedildi. Depremin enlem ve boylamı, derinliği hakkında hem AFAD, hem Kandilli'den açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 19.3.2020 21:33 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 21:36 ABONE OL
Elazığ'da korkutan deprem! Son dakika: Malatya, Gaziantep, Tunceli, Sivas'ta hissedilen depremin şiddeti 5.1!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Elazığ Sivrice'de saat 21.03de 5.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Sarsıntılar Malatya Gaziantep'te hissedilirken yerin 15.0 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

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Elazığ'da korkutan deprem! Son dakika: Malatya, Gaziantep, Tunceli, Sivas'ta hissedilen depremin şiddeti 5.1!
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