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haber: Corona virüsünden ikinci ölüm! ’de kaç kişide görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan flaş açıklamalar

Corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken ülkemizde görülen vaka sayısı haberleri arasında yer aldı. Dün geç saatlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ’de corona virüs ölen sayısını açıkladı. Öte yandan yeni vaka sayısının 191’e yükseldiğini duyurdu. Koca yaptığı açıklamada son olarak 61 yaşında erkek bir hastanın vefat ettiğini ve riskin önünü kesmemiz gerektiğine değindi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen corona virüsüne karaşı Türkiye ilk günden beri aldığı tedbirlerle virüsün yayılımını önemli ölçüde kontrol altına almaya devam ediyor. İşte dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika corona virüs vaka sayısı açıklaması ve flaş detaylar…

Giriş Tarihi: 19.3.2020 07:51 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 07:52 ABONE OL
Son dakika haber: Corona virüsünden ikinci ölüm! Türkiye’de corona virüsü vakası kaç kişide görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan flaş açıklamalar

Aralık ayında Asya ülkesi Çin'de ortaya çıkan corona virüsünün ülkemizde görülmesiyle haberleri peş peşe geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan corona virüsü açıklamasında yeni vaka sayıları ve virüsten dolayı ikinci ölümün gerçekleştiği duyuruldu. Dünyaya yayılmaya devam eden Covid-19 (coronavirüsü) salgınına ait 93 kişiye daha teşhis konulduğunu ifade eden Koca, toplam corona virüs hasta sayısının an itibariyle 191'e ulaştığını duyurdu. sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada riskin önünü kesmemiz gerektiğine vurgu yaptı. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüs vaka sayısı son dakika açıklamaları…

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" dedi.

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Son dakika haber: Corona virüsünden ikinci ölüm! Türkiye’de corona virüsü vakası kaç kişide görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan flaş açıklamalar
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