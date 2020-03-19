Son dakika haber: Corona virüsünden ikinci ölüm! Türkiye’de corona virüsü vakası kaç kişide görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan flaş açıklamalar

Aralık ayında Asya ülkesi Çin'de ortaya çıkan corona virüsünün ülkemizde görülmesiyle son dakika haberleri peş peşe geliyor. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan corona virüsü açıklamasında yeni vaka sayıları ve virüsten dolayı ikinci ölümün gerçekleştiği duyuruldu. Dünyaya yayılmaya devam eden Covid-19 (coronavirüsü) salgınına ait 93 kişiye daha teşhis konulduğunu ifade eden Koca, toplam corona virüs hasta sayısının an itibariyle 191'e ulaştığını duyurdu. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada riskin önünü kesmemiz gerektiğine vurgu yaptı. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüs vaka sayısı son dakika açıklamaları…

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" dedi.