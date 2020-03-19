Süper Loto sonuçları 19 Mart 2020 açıklandı mı? MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş için heyecanlı ve umutlu bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz perşembe günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye tam tamına 5. kez 13.511.405,02 TL devretmişti. Bunun ardından da Süper Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 19 MART SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekilişi, 19 Mart 2020 Perşembe günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI VE KAZANAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.