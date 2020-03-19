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Ünlü isimlerden ‘ Türküsü’

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.3.2020 ABONE OL
Ünlü isimlerden ‘Çanakkale Türküsü’
Ünlü isimler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne ithafen Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi. Sinema, müzik, edebiyat ve spor dünyasından tanınan simaların seslendirdiği türkü, bütün dijital platformlardan yayımlandı. Müzik yönetmenliğini Ali Kemal Arapoğlu'nun üstlendiği eser, Taşkın Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Sosyal medya hesaplarından da paylaşılan, bütün geliri şehit ailelerine bağışlanacak projenin klip yönetmenliğini ise Erol Koçan yapıyor. Esere Onur Şan, Kürşat, Ali Nuri Türkoğlu, Çiğdem Tunç, Tanju Colak, Nadide Sultan, Mustafa Arapoglu, Abidin Yerebakan, Açelya Elmas, Erhan Ufak, Şenol İpek, Nida Şan, Afrikalı Ali, Arif Güngör, Erol Koçan, Mustafa Sefa Güvenir, Asiye Palu, Ali Buhara Mete, Ebru Cansın Palaur, Levent Akçay ve Sergio Gürlek katkı sunuyor.
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Ünlü isimlerden ‘Çanakkale Türküsü’
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