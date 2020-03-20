Belirttikleri adreste bulunamayın 3 kişi, "14 gün kuralı ihlalinden" şok ceza yedi

Sivas Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerinde Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan kontroller ve denetlemelerde, yurt dışından ülkemize giriş yaparak Sivas'a gelen 3 vatandaşımız Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerince Korona virüs (Covit - 19) tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca evden çıkmayarak, kendilerini toplumdan izole etmeleri tebliğ edilmiştir.

Ancak üç vatandaşımızın Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerince yapılan kontroller sonucunda belirttikleri adreste izin almadan ayrıldıkları tespit edildiğinden 3 vatandaşımızın her birine 1593 Sayılı Umumi Hıffızısıha kanunun 282.maddesi ve Hıffızısıha Kurulu gereğince 3 bin 150 TL para cezası kesilmiştir "ifadelerine yer verildi.