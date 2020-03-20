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Belirttikleri adreste bulunamayın 3 kişi, " ihlalinden" şok ceza yedi

'ta yurt dışından dönüş yapan 3 şahsı belirttikleri adreste bulamayan görevliler, 14 gün kuralına uymayan şahıslara toplam 9 bin 450 TL para cezası uyguladı. Konu ile ilgili olarak Sivas Valiliğinden bir açıklama yapıldı. tedbirleri kapsamında yapılan kontrol ve denetimlerde, yurt dışında ülkemize giriş yapan 3 kişi Sivas'a gelerek Toplum görevlilerince aydınlatılarak 14 gün boyunca evden çıkmamaları gerektiği kendilerine tebliğ edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kontrollerde bu 3 kişinin belirttikleri adreste olmadıkları anlaşıldı. Son dakika bilgisine göre, bu şahıslara 14 gün kuralını ihlalden kişi başına 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Önlemlerin sıkılaşarak devam edeceği öğrenildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.3.2020 23:23 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 23:52 ABONE OL
Belirttikleri adreste bulunamayın 3 kişi, 14 gün kuralı ihlalinden şok ceza yedi

Sivas Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerinde Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan kontroller ve denetlemelerde, yurt dışından ülkemize giriş yaparak Sivas'a gelen 3 vatandaşımız Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerince Korona virüs (Covit - 19) tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca evden çıkmayarak, kendilerini toplumdan izole etmeleri tebliğ edilmiştir.

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Ancak üç vatandaşımızın Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerince yapılan kontroller sonucunda belirttikleri adreste izin almadan ayrıldıkları tespit edildiğinden 3 vatandaşımızın her birine 1593 Sayılı Umumi Hıffızısıha kanunun 282.maddesi ve Hıffızısıha Kurulu gereğince 3 bin 150 TL para cezası kesilmiştir "ifadelerine yer verildi.

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Belirttikleri adreste bulunamayın 3 kişi, "14 gün kuralı ihlalinden" şok ceza yedi
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