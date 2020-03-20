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Resimli ve sözleri 20 Mart 2020! Anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajları en güzel Hayırlı Cumalar mesajı burada!

Bu hafta da bir cuma gününe daha kavuşmanın huzurunu yaşarken corona virüsü nedeni ile cuma namazının kılınamayacak olmasının üzüntüsü içerisindeyiz. Vatandaşlar bugün de en yeni, anlamlı, bayraklı ve resimli ile sevdiklerini hatırlamayı ihmal etmiyor. Sevdikleri için birbirinden farklı görseller ile Hayırlı Cumalar mesajı ve sözleri arayan vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren araştırmalarını yapıyor. Haberimizde, kısa, uzun, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri görsellerine yer verirken; dualı ve ayetli resimleri de değerlendirebileceğiniz seçenekler arasına ekledik. 20 Mart 2020 eş, dost, akraba ve nicesine WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz görseller sabah.com.tr'de! İşte, birbirinden farklı, ayetli, bayraklı ve resimli Cuma mesajları!

Giriş Tarihi: 20.3.2020 07:22 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 07:22 ABONE OL
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 20 Mart 2020! Anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajları en güzel Hayırlı Cumalar mesajı burada!

Hayırlı Cumalar... Mübarek bir Cuma gününe girmenin daha huzuru paylaşılırken corona virüs salgını nedeni ile cuma namazının kılınamayacak olmasının üzüntüsü de yaşanıyor. Bu anlamlı günün huzurunu eş, dost, akraba ve sevdiklerine de yaşatmak, ulaştırmak isteyen milyonlarca yurttaş, yeni, kısa, uzun, yazılı, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli için araştırmalarını Google üzerinde arttırdı. Günün ilk saatlerinden itibaren, Hayırlı Cumalar mesajı hakkında araştırmalar en üst düzeye ulaştı. WhatsApp ya da çeşitli sosyal medya platformları üzerinden göndermek için 2020 yeni, resimli Cuma mesajları ve sözleri araştıran Müslümanlar, yakınlarını hatırlayıp hatırlatmak istiyor.

FARKLI, YENİ VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI İLE SÖZLERİ 20 MART 2020

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile yeni, anlamlı, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua, ayet ve bayrak içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

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Resimli Cuma mesajları ve sözleri 20 Mart 2020! Anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajları en güzel Hayırlı Cumalar mesajı burada!
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