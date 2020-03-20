İlim Yayma Vakfı Başkanı Yücel Çelikbilek hayatını kaybetti

İstanbul'un Beykoz ilçesi eski belediye başkanı ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Yücel Çelikbilek (69) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çelikbilek, Çamlıca Camisi'nde dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Uzun yıllar siyaset ve STK çalışmalarıyla tanınan Çelikbilek'in vefatının ardından birçok kişi taziye mesajı yayınladı.Beykoz'da 1994-99 ve 2009-2019 arasında üç dönem belediye başkanlığı yapan Çelikbilek, yoğun bakım tedavisi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yaşama veda etti. Çelikbilek, Gümüşsuyu Fatin Hoca İlkokulu'nu, Beykoz Ortaokulu'nu, Kadıköy Ticaret Lisesi'ni, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Mahalli İdareler Enstitüsü'nü bitirmişti. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde mahalli idarelerle ilgili yüksek lisans çalışması yapan Çelikbilek, 1985'ten itibaren yönetim kurulu üyeliğini yaptığı Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından İlim Yayma Cemiyeti'nin, 2002-2004 arasında başkanlığını üstlendi. Çelikbilek ayrıca kurucu üyesi olduğu İlim Yayma Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapıyordu. 1989-1994 arasında Refah Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı yapan Çelikbilek 1999'dan itibaren 10 yıl süreyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Danışmanı ve Yerel Yönetimler Koordinatörü olarak görev yaptı.