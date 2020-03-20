Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan talimat verdi! Mahkûmlara yüzde 50 infaz indirimi yolda! Af Yasası, İkinci Yargı Paketi son durum ne?

: Başkan Erdoğan talimat verdi! Mahkûmlara yüzde 50 infaz indirimi yolda! , son durum ne?

ve ile ilgili haberleri binlerce mahkûm ve aileleri tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde artan corona virüsü vakaları nedeniyle hükümet uzun süredir üzerinde çalışılan infaz düzenlemesini süratla çıkarmaya hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıldan beri af yasası ve ikinci yargı paketi üzerindeki çalışmalar devam ediyordu. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Abdülhamit Gül, yakın bir zamanda Meclis’e gelmesi beklenen İkinci Yargı Paketi ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve ceza indirim detayları hakkında bilgi vermişti. Son olarak Çankaya Köşkü’nde geçtiğimiz gün yapılan koronavirüs zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile akşam saat 19.00’da “acil” bir infaz düzenlemesi toplantısı yapıldı. Toplantıda İkinci Yargı Paketi ve infaz düzenlemesi ile ilgili oldukça önemli sonuçlar çıktı. Peki, Af Yasası ve İkinci Yargı Paketi ne zaman çıkacak, son durum ne? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.3.2020 07:56 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 08:05 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan talimat verdi! Mahkûmlara yüzde 50 infaz indirimi yolda! Af Yasası, İkinci Yargı Paketi son durum ne?

Uzun bir süredir Meclis' gelmesi beklenen ve ile ilgili gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz gün Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan koronavirüs zirvesinin hemen ardından saatler 19.00'ı gösterdiğinde 'acil' bir infaz düzenlemesi toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık 1.5 saat süren toplanın ardından infaz düzenlemesi ile ilgili oldukça önemli kararlar alınırken, konuyla ilgili ayrıntılar ise ortaya çıktı. İkinci Yargı Paketi'nin içinde olması beklenen Af Yasası uzun bir süredir mahkûm ve aileleri tarafından takip edilen konular arasında yer alıyordu. Peki, Çankaya'da yapılan toplanın ardından Af Yasası, İkinci Yargı Paketi ve İnfaz düzenlemesinde son durum ne? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ! MAHKÛMLARA YÜZDE 50 İNFAZ İNDİRİMİ YOLDA

Hürriyet'in haberine göre, Hükümet yaklaşık 300 bin mahkûmun bulunduğu cezaevlerinde koronavirüs salgını riskine karşı, uzun süredir üzerinde çalışılan infaz düzenlemesini süratle çıkarmaya hazırlanıyor.

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan talimat verdi! Mahkûmlara yüzde 50 infaz indirimi yolda! Af Yasası, İkinci Yargı Paketi son durum ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA