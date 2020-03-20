Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan talimat verdi! Mahkûmlara yüzde 50 infaz indirimi yolda! Af Yasası, İkinci Yargı Paketi son durum ne?

Uzun bir süredir Meclis' gelmesi beklenen Af Yasası ve İkinci Yargı Paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz gün Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan koronavirüs zirvesinin hemen ardından saatler 19.00'ı gösterdiğinde 'acil' bir infaz düzenlemesi toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık 1.5 saat süren toplanın ardından infaz düzenlemesi ile ilgili oldukça önemli kararlar alınırken, konuyla ilgili ayrıntılar ise ortaya çıktı. İkinci Yargı Paketi'nin içinde olması beklenen Af Yasası uzun bir süredir mahkûm ve aileleri tarafından takip edilen konular arasında yer alıyordu. Peki, Çankaya'da yapılan toplanın ardından Af Yasası, İkinci Yargı Paketi ve İnfaz düzenlemesinde son durum ne? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ! MAHKÛMLARA YÜZDE 50 İNFAZ İNDİRİMİ YOLDA

Hürriyet'in haberine göre, Hükümet yaklaşık 300 bin mahkûmun bulunduğu cezaevlerinde koronavirüs salgını riskine karşı, uzun süredir üzerinde çalışılan infaz düzenlemesini süratle çıkarmaya hazırlanıyor.

İşte detaylar;