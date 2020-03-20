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Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı

'de Ömer K. (20), tartıştığı eşi Dilara K.'yi (18) 15 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Ömer K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.3.2020 17:58 ABONE OL
Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı

Olay, saat 15.00 sıralarında, Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Gediz Caddesi'nde meydana geldi. Bir süredir işsiz olan Ömer K., iddiaya göre, evde bu yüzden 1 yıllık eşi Dilara K. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ömer K., eşini 15 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Dilara K., komşusundan yardım istedi.

SALDIRGAN KOCA GÖZALTINA ALINDI

İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, Dilara K.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından evden kaçan Ömer K. ise polis ekiplerince Battalgazi Mahallesi'ndeki Çeçenistan Parkı'nda yakalanarak, gözaltına alındı.

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Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı
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