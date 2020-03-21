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’da corona virüs nedeniyle 'a kadar ilan edildi!

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'a kadar () ilan edildiğini duyurdu. Zurabişvili televizyondan yayınlanan ulusa seslenişinde, "Gürcistan genelinde olağanüstü hal ilan ediyorum." dedi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.3.2020 14:49 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 14:49 ABONE OL
Gürcistan’da corona virüs nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi!

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Zurabişvili televizyondan yayınlanan ulusa seslenişinde, "Gürcistan genelinde olağanüstü hal ilan ediyorum." dedi.

KARANTİNA İLAN EDİLMEYECEK

Zurabişvili OHAL çerçevesinde sokağa çıkma yasağı getirmeyeceklerini ve karantina ilan etmeyeceklerini kaydetti.

Başbakan Giorgi Gakharia, bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı'na OHAL ilan etmesi çağrısında bulunmuştu.

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Gürcistan’da corona virüs nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi!
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