İspirt ölümleri 22’ye yükseldi

İstanbul'da koronavirüs salgınından korunmak için "İspirt" adı verilen saf alkol içtiği belirlenen yabancı uyruklu iki genç daha hayatını kaybetti. Beylikdüzü'nde yaşanan olayda saf alkol kullandığı belirlenen Türkmenistan uyruklu Shakır Rozybayev (35) ölürken, kardeşi Zakır Rozybayev ise yoğun bakıma kaldırıldı. Ayrıca Özbek uyruklu Dovran Danatarov'un da sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Son ölümlerle birlikte son bir haftada koronavirüs salgınından korunmak adına saf alkol veya sahte içki tükettikleri için ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi. 35 kişinin ise farklı hastanelerin yoğun bakımlarında tedavi gördükleri ifade edildi.Saf alkol ve sahte içki kullandıkları için hastaneye kaldırılan 24 kişi ise taburcu oldu. "İspirt" adı verilen saf alkolü önce bedenlerine süren, ardından da içerek yaşamlarını kaybeden kişilerden 21'inin Türkmenistan uyruklu olduğu ifade edildi. Saf alkol ve sahte içkilerin satış yapıldığı noktaları belediyenin temizlik işçisi kılığına girerek ve çöpleri toplayarak tespit eden, ardından da operasyon düzenleyen İstanbul polisi, 16 şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul Emniyeti'ne getirilen şüphelilerin tamamının da Türkmenistan uyruklu olduğu belirtildi. "İspirt"in Türkmenistan uyruklu kişiler için bir alışkanlık olduğu ve sürekli olarak saf alkol ve sahte içkilerden ölümlerin yaşandığı vurgulandı.Hayatını kaybeden Türkmen uyruklu kişilerin cenazeleri, dün yakınları tarafından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. İsmini paylaşmak istemeyen ve Adli Tıp önünde bekleyen Türkmenistan uyruklu bir kişi, saf alkol kullanımı nedeniyle teyzesinin oğlunun hayatını kaybettiğini ifade etti. Kuzeninin virüsten korunmak için böyle bir şey içtiğini duyduğunu belirten Türkmenistan uyruklu kişi, cenazeyi memleketlerine götürmek istediğini söyledi.