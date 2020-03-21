Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteoroloji Doğu Anadolu bölgesini ilgilendiren bir uyarı yaptı. Yapılan açıklamada bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde hafif kar yağışlı geçmesi beklendiği belirtildi.

Açıklamaının devamında ise "Hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgâr bölge genelinde doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Van Gölü'nde hava: çok bulutlu, rüzgâr: kuzeyli yönlerden 2 ila 4 (20-40 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,50 ila 0,75 m, görüş: iyi, il merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van 7, Muş 8, Bitlis 5 ve Hakkâri' de 7 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

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