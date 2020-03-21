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’nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? gecesi okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetler!

Miraç; Peygamber Efendimizin (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği hadisedir. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahiptir. Her yıl mutluluk ve huzurla karşılanan bu mübarek günün gecesi dualar ve ibadetler ile geçiriliyor. Corona virüsü nedeniyle zor günler geçirdiğimiz bu süreçte yine eller semaya yükselecek. ’nde okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler, kılınan namaz ve yapılacak ibadetler de yine merak konusu oldu. Miraç Kandili’nde hangi dualar, sureler okunur ve nasıl ibadetler edilir sorusuna haberimizde yer verdik. Kandil gecesi okunması ve yapılması tavsiye edilen dualar ile ibadetleri buradan öğrenebilirsiniz. Peki, nedir? Miraç Gecesi hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.3.2020 13:27 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 13:24 ABONE OL
Miraç Kandili’nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Miraç Kandil gecesi okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetler! Miraç Kandili duası

İslam âlemi bir mübarek güne daha ulaşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği hadise olan bu gece her yıl dualar ve ibadetler ile geçiriliyor. 'ni en verimli şekilde eda etmek isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren okunacak dualar ve yapılacak ibadetleri araştırmaya başladı. Miraç Kandili'nde okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler, kılınan namaz ve yapılacak ibadetler ile ilgili detayları bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Peki, Miraç Kandili'nde hangi dualar okunur nasıl ibadet edilir? ve namazı nedir?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR VE NASIL İBADET EDİLİR?

Miraç Kandili'nin coşkusu bu sabah saatlerinden itibaren başladı. Sevdikleri ile kandilleşen vatandaşlar bu geceyi de ibadetler ile geçirmek istiyor. Miraç Kandili duası ve yapılmaıs tavsiye edilen ibadetleri buradan öğrenebilirsiniz.

MİRAÇ KANDİLİ DUASI VE YAPILACAK İBADETLER

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği hadise olan bu gece eller semaya yükselerek dualar edilecek. Peki, Miraç gecesi hangi dualar okunmalı, nasıl ibadet edilmeli?

İşte detaylar;

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Miraç Kandili’nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Miraç Kandil gecesi okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetler! Miraç Kandili duası
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