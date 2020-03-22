Berat Kandili ne zaman başlıyor? Mübarek Berat gecesi hangi tarihe denk geliyor?

İslam aleminin merakla beklediği Berat Kandili 2020 için geri sayım başladı. Diyanet 2020 dini günler takviminde yer alan Berat Kandili'nde bol bol dualar edilecek, eller semaya yükselecek. Berat gecesi de diğer gecelerimiz gibi her birimiz için yenilenme gecesidir. Müslümanlar bu geceyi ibadet ve huzurla geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Peki Berat Kandili ne zaman başlıyor? 2020 Diyanet Dini günler takvimi! Mübarek Berat gecesi hangi tarihe denk geliyor?

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2020

Diyanet dini günler takvimine göre, Berat Kandili 7 Nisan 2020 tarihinde başlıyor.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Hiç şüphesiz ki Beratın en derin anlamı af ve bağışlanmadır. Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede Allah'a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Allah Teâlâ'nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: "Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!.." buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından yeryüzüne melekler gönderilir. Bu gecede önemli, hikmetli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır. Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Allah'ın rahmetinin coştuğu gecedir. Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.

Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır.