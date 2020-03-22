Çocukları kullanıp soygun yaptılar

İstanbul Polisi, kendilerine aile süsü veren ve kiralık daire arama bahanesiyle girdikleri apartmanlarda hırsızlık ve soygun olaylarına karışan bir çeteyi çökertti. Çete üyeleri son olarak Kadıköy İlçesi'ne bağlı Erenköy Mahallesi Gözenç Sokak üzerinde bir adrese girdi fakat girmek istedikleri evin kapı alarmı çalınca soygunu gerçekleştiremedi. Apartmandan çıkan çete üyeleri taksiye binerek kaçtı. Alarm üzerine hemen olay yerine gelen polisler tarafından fiziki olarak takip edildiklerinden habersiz olan çete üyeleri yolda bir başka taksiye binerken araç değiştirme aşamasında suçüstü yakalandı. Hülya P. (26), Kiraz Ç. (43), Yaşar Ç. (54) ve yaşı 18'den küçük olan Ş.U. isimli dört şüpheli gözaltına alındı ve İstanbul Emniyeti'ne getirildi.



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Çete üyelerinin dikkat çekmemek için akraba ve komşularının küçük çocuklarını soygun olaylarında yanlarında götürdükleri ve hatta çocuklara hırsızlık yaptırdıkları da iddia edildi. Şüphelilerin üzerlerinde iki düz tornavida, üç çift eldiven, bir kapı açma aparatı ve üç çorap ele geçirildi. Şüphelilerden Hülya P.'nin 37 suçtan kaydı olduğu, 13 suçtan arandığı ve 16 yıl beş ay 20 gün kesilmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Kiraz Ç. adlı şüphelinin ise hırsızlık ve konut dokunulmazlığı suçlarından 29, Yaşar Ç.'nin ise iki suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 18 yaşından küçük olan Ş.U.'nun ise 18 suç kaydının olduğu ve sekiz farklı hırsızlık dosyasından arandığı belirtildi. Benzer teknikle çok sayıda adrese girerek soygun ve hırsızlık olayları gerçekleştiren şüphelilerin Kadıköy'de beş farklı hırsızlık olayının faili oldukları da ortaya çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yaşı 18'den küçük olan Ş.U. serbest bırakıldı. Diğer üç şüpheli ise tutuklandı. Şüphelilerin son yakalandıkları olayda apartmana giriş ve alarma çalması üzerine kaçış anları güvenlik kamera görüntülerine işte böyle yansıdı.