Dünya Su Günü nedir? 22 Mart Dünya Su Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

Dünya Su Günü nedir? BM (Birleşmiş Milletler) tarafından ilan edilen ve 1993 yılından itibaren kutlanan su günü dünya ekosisteminin en önemli parçasıdır. Dünyada yaşamımızda önemli faktör olarak çıkan su vücudumuzdaki ihtiyaçları karşılar. Doğa susuz kalırsa denge kaybolur. Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgular. Peki Dünya Su Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? 22 Mart Dünya Su Günü anlamı ve önemi nedir?

DÜNYA SU GÜNÜ NEDİR?

1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini 'Dünya Su Günü' olarak ilan etti. Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgular.

İlk kez 1992'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerilen "Dünya Su Günü", gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak anlamında oluşturuldu.

SUYUN HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİ NEDİR?

Su, insan yaşamı için oksijenden sonra gelen en önemli öğedir ve beslenmemizin vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsan, besin almadan haftalarca canlılığını sürdürmesine karşın, susuzluk durumunda ancak birkaç gün yaşayabilir.

Besinlerin sindirimi, emilimi ve hücrelere taşınmasında,

Hücrelerin, dokuların organ ve sistemlerin düzenli çalışmasında,

Metabolizma sonucu oluşan zararlı maddelerin taşınması ve vücuttan atılmasında

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasında,

Vücut ısısının denetiminin sağlanmasında,

Eklemlerin kayganlığının sağlanmasında,

Çeşitli biyokimyasal olayların gerçekleşmesinde yardımcıdır.