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Köy muhtarından her haneye 10 ton ücretsiz su

’nin ilçesinde, Güneyli Köyü Muhtarı (51), koronavirüs ile köydeki vatandaşların daha etkin mücadele etmeleri için hane başına 10 ton bedava su veriyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.3.2020 16:12 ABONE OL
Köy muhtarından her haneye 10 ton ücretsiz su

Üç dönemdir Saros'a kıyısı olan Güneyli köyünün muhtarlığını yapan Cahit Kayışoğlu, köy halkına koronavirüs ile mücadele kapsamında bedava su vermeye başladı. Su tüketiminin bugünlerde biraz daha artığını belirten Kayışoğlu, her haneye ücretsiz 10 ton su vererek vatandaşlara destek oldu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kararların köyde uyulmasına dikkat ettiklerini söyleyen muhtar Cahit Kayışoğlu, "Bu hastalıkla sağlıklı bir şekilde mücadelenin temizlikle yapıldığını hepimiz anladık. Bu bakımdan, vatandaşlarımızın daha hijyenik olmaları ve daha çok temizlik yapabilmeleri için bir katkıda bulunmak amacıyla aile başına 10 ton suyu ücretsiz veriyoruz" dedi.

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Köy muhtarından her haneye 10 ton ücretsiz su
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