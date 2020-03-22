SON DAKİKA HABERİ: Ayrılmak isteyen sevgilisini kurşun yağmuruna tuttu! Sosyal medyadaki ilginç paylaşımı dikkat çekti!

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşanan korkunç olay tüyler ürpertti. Edinilen son dakika bilgisine göre; bir genç kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu. Genç kadının çalıştığı iş yerinin çıkışına gelen saldırgan, ayrılma konusunda tartışma yaşadığı B.G'ye silahla kurşun yağdırdı. Görgü tanıkları olay ile ilgili detayları aktarırken öte yandan saldırganın sosyal medyada yaptığı ilginç paylaşım dikkatlerden kaçmadı. Genç kadının hastanede yaşam mücadelesi sürüyor.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları!