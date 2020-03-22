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HABERİ: Ayrılmak isteyen sevgilisini kurşun yağmuruna tuttu! Sosyal medyadaki ilginç paylaşımı dikkat çekti!

'un ilçesinde meydana gelen haberi şoke etti. Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını kurşun yağmuruna tutan C.A. isimli adam, genç kadının çalıştığı iş yerine gitti. Akşam genç kadının çalıştığı marketin önünde bekleyen adam, ayrılma konusunda tartışma yaşadığı B.G.'ye silahla kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan genç kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Genç kadının yaşam mücadelesi sürerken kurşun yağdıran saldırganın sosyal medyada yaptığı o paylaşım dikkatlerden kaçmadı. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 22.3.2020 22:48 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 22:49 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Ayrılmak isteyen sevgilisini kurşun yağmuruna tuttu! Sosyal medyadaki ilginç paylaşımı dikkat çekti!

'un ilçesinde yaşanan korkunç olay tüyler ürpertti. Edinilen bilgisine göre; bir genç kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu. Genç kadının çalıştığı iş yerinin çıkışına gelen saldırgan, ayrılma konusunda tartışma yaşadığı B.G'ye silahla kurşun yağdırdı. Görgü tanıkları olay ile ilgili detayları aktarırken öte yandan saldırganın sosyal medyada yaptığı ilginç paylaşım dikkatlerden kaçmadı. Genç kadının hastanede yaşam mücadelesi sürüyor.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

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SON DAKİKA HABERİ: Ayrılmak isteyen sevgilisini kurşun yağmuruna tuttu! Sosyal medyadaki ilginç paylaşımı dikkat çekti!
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