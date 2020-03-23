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İstanbul'da bu sabah! Şehitler köprüsü haftanın ilk günü boş kaldı

Corona virüs önlemleri kapsamında yetkilileri "evde kal" uyarıları karşılık buldu. Vatandaşlar haftanın ilk günü sokağa çıkmayınca normal şartlarda büyük trafik yoğunluğun yaşandığı Şehitler Köprüsü de boş kaldı. Trafikte corona virüs etkisi drone ile görüntülendi. Korona virüs önlemleri kapsamında yetkililer tarafından yapılan "evde kal" çağrısı karşılık buldu. Vatandaşların haftanın ilk günü sokağa çıkmadığı görüldü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.3.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 11:08 ABONE OL
İstanbul'da bu sabah! 15 Temmuz Şehitler köprüsü haftanın ilk günü boş kaldı

Pazartesi günlerinde yaşanan trafik yoğunluğu ise yerini boş yollara bıraktı. Trafik yoğunluk seviyesi oldukça düşerken, Şehitler köprüsü de bomboş kaldı. Trafikte korona virüs etkisi drone ile havadan görüntülendi.

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İstanbul'da bu sabah! 15 Temmuz Şehitler köprüsü haftanın ilk günü boş kaldı
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