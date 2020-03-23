İstanbul'da bu sabah! 15 Temmuz Şehitler köprüsü haftanın ilk günü boş kaldı

Pazartesi günlerinde yaşanan trafik yoğunluğu ise yerini boş yollara bıraktı. Trafik yoğunluk seviyesi oldukça düşerken, 15 Temmuz Şehitler köprüsü de bomboş kaldı. Trafikte korona virüs etkisi drone ile havadan görüntülendi.