İstanbul'da bu sabah! 15 Temmuz Şehitler köprüsü haftanın ilk günü boş kaldı
Corona virüs önlemleri kapsamında yetkilileri "evde kal" uyarıları karşılık buldu. Vatandaşlar haftanın ilk günü sokağa çıkmayınca normal şartlarda büyük trafik yoğunluğun yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de boş kaldı. Trafikte corona virüs etkisi drone ile görüntülendi. Korona virüs önlemleri kapsamında yetkililer tarafından yapılan "evde kal" çağrısı karşılık buldu. Vatandaşların haftanın ilk günü sokağa çıkmadığı görüldü.
Giriş Tarihi: 23.3.2020 09:53Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 11:08ABONE OL
Pazartesi günlerinde yaşanan trafik yoğunluğu ise yerini boş yollara bıraktı. Trafik yoğunluk seviyesi oldukça düşerken, 15 Temmuz Şehitler köprüsü de bomboş kaldı. Trafikte korona virüs etkisi drone ile havadan görüntülendi.