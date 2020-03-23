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3 çocuk annesi, kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü

'in Borçka ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki , binmek istediği asansörün aniden hareket etmesiyle, kabin ve duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.3.2020 17:52 ABONE OL
3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü

Olay, dün akşam Borçka ilçesi Küçükköy Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. 3 çocuk annesi Gülperi Akçelik, asansöre binmek istediği sırada kabin aniden hareket etti.

Akçelik, kabinle duvar arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Akçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gülperi Akçelik'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü
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