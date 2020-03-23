Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Bazı parfümlerde kullanılan ve kokuyu sabitleyip daha kalıcı olmasını sağlayan "ambergris" adlı madde hangisinden elde edilir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Bazı parfümlerde kullanılan ve kokuyu sabitleyip daha kalıcı olmasını sağlayan "ambergris" adlı madde hangisinden elde edilir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Bazı parfümlerde kullanılan ve kokuyu sabitleyip daha kalıcı olmasını sağlayan "ambergris" adlı madde hangisinden elde edilir?

A) İspermeçet balinası dışkısı

B) Komodo ejderi salyası

C) Afrika kurbağası teri

D) Salyangoz mukusu

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..