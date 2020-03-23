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Bazı parfümlerde kullanılan ve kokuyu sabitleyip daha kalıcı olmasını sağlayan "ambergris" adlı madde hangisinden elde edilir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Bazı parfümlerde kullanılan ve kokuyu sabitleyip daha kalıcı olmasını sağlayan "ambergris" adlı madde hangisinden elde edilir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Bazı parfümlerde kullanılan ve kokuyu sabitleyip daha kalıcı olmasını sağlayan "ambergris" adlı madde hangisinden elde edilir? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 23.3.2020 22:08 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 22:09 ABONE OL
Bazı parfümlerde kullanılan ve kokuyu sabitleyip daha kalıcı olmasını sağlayan ambergris adlı madde hangisinden elde edilir?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Bazı parfümlerde kullanılan ve kokuyu sabitleyip daha kalıcı olmasını sağlayan "ambergris" adlı madde hangisinden elde edilir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Bazı parfümlerde kullanılan ve kokuyu sabitleyip daha kalıcı olmasını sağlayan "ambergris" adlı madde hangisinden elde edilir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Bazı parfümlerde kullanılan ve kokuyu sabitleyip daha kalıcı olmasını sağlayan "ambergris" adlı madde hangisinden elde edilir?

A) İspermeçet balinası dışkısı

B) Komodo ejderi salyası

C) Afrika kurbağası teri

D) Salyangoz mukusu

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..

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Bazı parfümlerde kullanılan ve kokuyu sabitleyip daha kalıcı olmasını sağlayan "ambergris" adlı madde hangisinden elde edilir?
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