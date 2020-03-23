Eşinde de virüs çıktı

Koronavirüse yakalandığını duyuran İngiliz oyuncu Idris Elba'nın eşi Sabrina Dhowre Elba'nın da test sonucu pozitif çıktı. Ünlü oyuncu Elba, geçen hafta sosyal medya hesabından kendisine koronavirüs teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Açıklaması sırasında eşinin de hiçbir önlem almadan yanında bulunması tepki çekmişti. Oyuncunun eşi, kendisine gelen tepkiler sonrasında "Onunla olmak istedim" diyerek riski hesapladığını belirtti. Test sonrasında virüsü kaptığını öğrenen Sabrina, ortaya çıkan bu sonuçtan pişman olmadığını dile getirdi. DIŞ HABERLER