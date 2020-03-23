"Evine git diyen" polise verdiği cevap şaşkına çevirdi!

65 yaş üstü vatandaşları koronavirüs salgınından korumak için sokağa çıkma kısıtlaması gelmişti. Genelgeye rağmen çok sayıda yaşlı yasağı delerek evden çıkmaya devam ediyor. Burdur'da polisin uyardığı yaşlı vatandaşın tepkisi şaşkına çevirdi. Yaşlı adam polislere "ben cahil değilim" diye karşılık verdi.

İHTİYAÇLARINIZI 112'YE BİLDİRİN

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların dışarıya çıkışlarını sınırlandırmasının ardından Burdur'da polis ekipleri dışarıya çıkanları uyararak evlerine gönderiyor. 70 yaşındaki bir vatandaş ise, kendisini uyaran polise "Ben cahil değilim" dedi.

Burdur'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka şubeleri önünde işlem yapmak için sıra bekleyen vatandaşlara kimlik sorup yaş kontrolü yaptı. Polis, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda vatandaşları uyardı. Ekipler vatandaşlara ihtiyaçlarını 112'ye bildirmeleri durumunda evlerine teslim edileceğini söyledi.

"BEN CAHİL DEĞİLİM"



Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Fatih Köle de ekiplerle birlikte halk pazarının kurulduğu Uzay Çatı altında alışveriş için gelen vatandaşlarla satıcıları uyararak, 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerine gönderdi. Köle, alışveriş yapmak için pazara gelen 70 yaşındaki bir vatandaşı uyarırken vatandaş, "Ben cahil değilim" dedi. Köle "Cahil değilim diyorsun ama kurallara uyalım" deyince vatandaş "Ben ne yiyeceğim" karşılığını verdi. Köle, "İhtiyacınız olduğunda 112, 155, 156'yı arayın, vefa hattımız var. Hayati ihtiyaçlarınızı gidermek için polis, jandarma sizin emrinizde. Sizin sağlığınız, toplum sağlığı bizim için çok önemli. Lütfen duyarlı olalım. İhtiyaçlarınızı evinize kadar getiriyoruz" dedi.

Burdur'da iki gündür yasağa uymayarak sokağa çıkan yaklaşık 250 kişinin polis ekipleri tarafından evlerine gönderildiği belirtildi.