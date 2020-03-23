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27 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler! Haftanın ürünler kataloğunda neler var?

aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. Her Cuma raflarını yenileyen ve müşterilerine kaliteli alışveriş fırsatı sunan market zinciri neredeyse Türkiye'nin her bir noktasında hizmet vermeye devam ediyor. Özellikle de teknolojik ürünlerde yapılan indirimler dikkatleri üzerine çekerken bu hafta özellikle bebek bakım malzemeleri gibi çeşitli birçok fırsat mağazalarda müşterilerini bekliyor olacak. Ayrıca Meizu markalı akıllı telefon müşterilere keyifli ve ucuz alışveriş keyfini yaşatacak. Peki, 27 Mart Cuma gününden itibaren ürünler kataloğunda neler olacak? İşte içerisinde yer alan o indirimler…

Giriş Tarihi: 24.3.2020 02:55 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 02:56 ABONE OL
BİM 27 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu büyük fırsatlarla geliyor. 27 Mart tarihinden itibaren başlayacak olan büyük fırsatlar her zaman olduğu gibi özellikle de teknolojik aletlerde olan fırsatlarla vatandaşların dikkatini çekiyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden erişime sunulan katalogda çeşit çeşit eşyalar yer alırken haftanın yıldız ürünü blender robot seti ve çay makinesi gibi çeyizlik eşyalar bulunuyor. Teknolojik aletteki büyük indirim vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var? İşte 27 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 24 MART 2020 İNDİRİMLERİ BAŞLIYOR!

BİM indirimli ürünler vatandaşlar tarafından her hafta yoğun olarak takip ediliyor. Listede öne çıkan ürünler ise teknoloji meraklılarını mutlu edecek. Haberimizin devamında yer alan görsellerin üzerine tıklayarak kataloğa erişim sağlayabilirsiniz…

İşte o katalog...

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BİM 27 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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