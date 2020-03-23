Türk Dil Kurumu'na göre hangi meyvenin diğer adı "çobanüzümü"dür? Kim Milyoner Olmaz İster'de az önce sorulan sorunun cevabı!

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangi meyvenin diğer adı "çobanüzümü"dür? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangi meyvenin diğer adı "çobanüzümü"dür? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Hangi meyvenin diğer adı "çobanüzümü"dür?

A) Vişne

B) Muşmula

C) Kuşburnu

D) Yabanmersini

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..