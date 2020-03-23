Mutlu Kaya’nın ablasına da erkek arkadaş kurşunu

yarbakır'da

DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ

Dibir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından vurulması sonucu ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya, erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi TOKİ sosyal konutlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Dilek Kaya ile erkek arkadaşı astsubay Y.Ç. arasında tartışma çıktı. Y.Ç. tabanca ile Kaya'ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Y.Ç'yi olayın yaşandığı evde Kaya'nın cansız bedeni önünde beklerken bularak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.