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’nın ablasına da erkek arkadaş kurşunu

Katıldığı ses yarışması sonrası erkek arkadaşının silahla yaraladığı ’nın ablası , erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Giriş Tarihi: 23.3.2020 ABONE OL
Mutlu Kaya’nın ablasına da erkek arkadaş kurşunu
Diyarbakır'da bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından vurulması sonucu ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya, erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi TOKİ sosyal konutlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Dilek Kaya ile erkek arkadaşı astsubay Y.Ç. arasında tartışma çıktı. Y.Ç. tabanca ile Kaya'ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Y.Ç'yi olayın yaşandığı evde Kaya'nın cansız bedeni önünde beklerken bularak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Mutlu Kaya’nın ablasına da erkek arkadaş kurşunu
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