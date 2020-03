On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 23 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama BURADA...

Her hafta olduğu gibi bu hafta da On Numara çekiliş heyecanı şans oyunu sever vatandaşlarca yaşanıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da bilet dolduran vatandaşlarımız Milli Piyango İdaresi tarafında yapılacak çekilişin sonuçlarını merak ve umutla bekliyor. Durum böyle olunca arama motorlarında 23 Mart On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte kazandıran numaraları doğru tahmin eden 2 şanslı kişi 281 bin 892 lira 55 kuruş TL büyük ikramiyeyi kazanmıştı. Peki, bu hafta 920. çekilişi yapılacak olan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? Haberimizin ilerleyen sayfalarında 23 Mart MPİ çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranını bulabilirsiniz...

MPİ 23 MART ON NUMARA SONUÇLARI!

İşte detaylar;