Rihanna 5 milyon dolar bağışladı

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, küresel çapta koronavirüsle mücadele eden, acil durum hazırlık ve müdahale programlarını finanse eden Clara Lionel Derneği'ne 5 milyon dolar bağışladı. Dernek Başkanı Justine Lucas, "Bu sarsıcı salgında yetersiz hizmet alan ve dışlanmış toplulukları korumaktan daha önemli ve daha acil bir şey yok" ifadesini kullandı. Bağışın, ABD genelinin yanısıra, Haiti ve Malawi gibi sağlık sistemi çok zayıf olan ülkelerdeki savunmasız topluluklarla sağlık çalışanları için kullanılacağı belirtildi. DIŞ HABERLER