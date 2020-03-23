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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ardından dikkat çeken görüntü! Bu kez çatıda görüntülendi...

Türkiye ile mücadelesini sürdürüyor. 30 kişinin hayatını kaybettiği salgında risk grubu olan 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması sınırlandırıldı. Yasağı çiğneyen yaşlılara ceza kesiliyor. Yaşlıların ihtiyaçları ise kolluk kuvvetleri ve sağlık ekipleri tarafından karşılanıyor. Birçok yaşlı yasağı çiğnerken polisin uyardığı görüntülenmişti. Bu kez ise dikkat çeken bir görüntü sosyal medyaya düştü. Dışarı çıkamayan yaşlı bir kadın, bastonuyla evin çatısında volta attı. Görüntüler izleyenleri gülümsetti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.3.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 11:01 ABONE OL
Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ardından dikkat çeken görüntü! Bu kez çatıda görüntülendi...

Antalya'da korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına yaşlı bir kadının bulduğu çözüm hem şaşırttı hem güldürdü. Oturduğu apartmanın çatı katındaki terasa çıkan kadın, elinde bastonla volta atarak dolaştı.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara dün itibariyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın ardından park, sokak, otogar gibi umuma açık alanlarda kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaşın üstündeki vatandaşları uyararak evine göndermeye başladı.

Yasağın ardından Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi'ndeki görüntü hem şaşırttı hem güldürdü. Oturduğu apartmanın terasına çıkan yaşlı bir kadın, elinde bastonla gezdi. O anlarsa çevrede oturan bir başka vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ardından dikkat çeken görüntü! Bu kez çatıda görüntülendi...
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