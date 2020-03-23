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SON DAKİKA: ’da kan donduran olay! Trafikte tartıştıkları kişiye dehşeti yaşattılar...

’nın ilçesinden gelen son dakika haberi duyanları şoke etti. Meram ilçesi Alavardı mahallesinde meydana gelen olayda 2 kişi, trafikte tartıştıkları isimli şahsı akaryakıt istasyonunda aracı içerisinde oturduğu sırada bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrasında emniyet ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan zanlıların ifadelerinde cinayetin asıl nedeni ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 23.3.2020 19:21 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 19:20 ABONE OL
SON DAKİKA: Konya’da kan donduran olay! Trafikte tartıştıkları kişiye dehşeti yaşattılar...

Konya'ya bağlı Meram ilçesinden ajanslara bir son dakika haberi düştü. Meram ilçesine bağlı Alavardı mahallesinde 2 kişi trafikte tartıştıkları 39 yaşındaki Halef Oşak'ı bir akaryakıt istasyonunda aracının içerisinde oturduğu sırada bıçaklayarak öldürdü. Korkunç olayın ardından kayıplara kaçan 2 kişi emniyet ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda bir bağ evinde yakalandı. Emniyete götürülen zanlıların alınan ifadelerinden cinayetin asıl sebebi de açığa çıktı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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SON DAKİKA: Konya’da kan donduran olay! Trafikte tartıştıkları kişiye dehşeti yaşattılar...
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