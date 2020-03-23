SON DAKİKA: Konya’da kan donduran olay! Trafikte tartıştıkları kişiye dehşeti yaşattılar...

Konya'ya bağlı Meram ilçesinden ajanslara bir son dakika haberi düştü. Meram ilçesine bağlı Alavardı mahallesinde 2 kişi trafikte tartıştıkları 39 yaşındaki Halef Oşak'ı bir akaryakıt istasyonunda aracının içerisinde oturduğu sırada bıçaklayarak öldürdü. Korkunç olayın ardından kayıplara kaçan 2 kişi emniyet ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda bir bağ evinde yakalandı. Emniyete götürülen zanlıların alınan ifadelerinden cinayetin asıl sebebi de açığa çıktı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…