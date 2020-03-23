‘Sosyalvirüs’ler gözaltında

Koronavirüs salgınıyla ilgili sosyal medyada halk üzerinde paniğe yol açacak asılsız bilgiler yayan ve provokatif paylaşımlar yapan 32 kişi gözaltına alındı. 6 hesap arasında bağlantı saptandı. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı "Sanal Devriye" ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden koronavirüs salgınıyla ilgili halk üzerinde panik yaratacak asılsız ve provokatif paylaşımlar yapılan 70 sosyal medya hesabını tespit etti. 32 şüpheli gözaltına alındı. 6 sosyal medya hesabının yurtdışı bağlantılı olduğu belirlendi. İddialara göre yurtdışından paylaşım yapılan hesaplardan 3'ünün arasında bağlantı tespit edildi ve söz konusu paylaşımların organize bir şekilde yapıldığı tespit edildi. Belirlenen iki hesabın sahibinin birbirleriyle yazışarak "Paniğe kapılmalarını sağlayacak paylaşımlar yapalım ve paylaşımları yayalım" dedikleri iddia edildi.