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Tarihte Uganda'nın Devlet Başkanı Idi Amin, aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için Tanzanya Başkanı Julius Nyerere'yi ne yapmaya davet etmiştir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Uganda'nın Eski Devlet Başkanı Idi Amin, aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için dönemin Tanzanya Devlet Başkanı Julius Nyerere'yi hangisini yapmaya davet etmiştir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilerek internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Uganda'nın Eski Devlet Başkanı Idi Amin, aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için dönemin Tanzanya Devlet Başkanı Julius Nyerere'yi hangisini yapmaya davet etmiştir? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 23.3.2020 23:01 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 23:01 ABONE OL
Tarihte Uganda'nın Devlet Başkanı Idi Amin, aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için Tanzanya Başkanı Julius Nyerere'yi ne yapmaya davet etmiştir?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Uganda'nın Eski Devlet Başkanı Idi Amin, aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için dönemin Tanzanya Devlet Başkanı Julius Nyerere'yi hangisini yapmaya davet etmiştir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Uganda'nın Eski Devlet Başkanı Idi Amin, aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için dönemin Tanzanya Devlet Başkanı Julius Nyerere'yi hangisini yapmaya davet etmiştir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Uganda'nın Eski Devlet Başkanı Idi Amin, aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için dönemin Tanzanya Devlet Başkanı Julius Nyerere'yi hangisini yapmaya davet etmiştir?

A) Satranç Maçı

B) Halat çekme yarışı

C) Boks maçı

D) Koşu yarışı

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..

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Tarihte Uganda'nın Devlet Başkanı Idi Amin, aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için Tanzanya Başkanı Julius Nyerere'yi ne yapmaya davet etmiştir?
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