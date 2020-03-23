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Ünlü yıldızın babası koronavirüs kurbanı

Giriş Tarihi: 23.3.2020 ABONE OL
Ünlü yıldızın babası koronavirüs kurbanı
TRANSFORMERS: Kayıp Çağ, Underworld ve Moonlight filmindeki Darcy Tirrel rolüyle bilinen İngiliz aktris Sophia Myles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babası Peter Kyles'ı koronavirüs salgınında kaybettiğini açıkladı. "Huzur içinde yat Peter Myles. Sevgili babam birkaç saat önce hayatını kaybetti. Babamı öldüren koronavirüstü" diyen Sophia Myles, daha önce babasını hastanede ziyaret ettiği sırada çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Dün babamı görmek için yola çıktım. Bu koronavirüsün acı gerçeği" dedi. DIŞ HABERLER
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Ünlü yıldızın babası koronavirüs kurbanı
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