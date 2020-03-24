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26 Mart aktüel ürünler kataloğu indirimleri başlıyor! Bu hafta kataloğunda neler var?

Haftanın kataloğu yayınlandı. Her hafta Perşembe raflarını yenileyen ve muhteşem indirim fırsatı sunan mağazanın indirimli ürünler kataloğu merak ediliyor. Aldın Aldın sloganıyla gıda, temizlik ve teknolojik ürünlerde kaçırılmayacak indirim fırsatı tüketicisiyle buluşuyor. Kataloğu henüz incelememiş olan vatandaşlar ‘’ Bu hafta aktüel ürünler kataloğunda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Binlerce üründe yüzlerce indirim fırsatı sunan mağazada stoklarla sınırlı ürünler müşterilerini bekliyor olacak. Hem ekonomik hem kaliteli ürünlerinden ödün vermeyen markette bu hafta Toshiba 49” televizyon 2499 TL, Honor 8s cep telefonu 899 TL’den satışa sunulacak. Peki A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte tam listesi

Giriş Tarihi: 24.3.2020 11:46 ABONE OL
A101 26 Mart aktüel ürünler kataloğu indirimleri başlıyor! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yüzlerce üründe binlerce indirim fırsatı sunan A101 kataloğu bu hafta sürprizlerle geliyor. Hem kaliteli hem ucuza alışveriş yapmak isteyenler 26 Mart'ta mağazanın kapısında bekliyor olacak. Henüz kataloğu inceleyenler '' 26 Mart A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle temizlik malzemeleri, mutfak araç gereçleri ve teknolojik aletlerde dev indirim fırsatı yaşanacak. A101 aktüel ürünleri arasında uygun fiyatı ve özellikleri ile Honor 8s cep telefonu dikkat çekiyor. Bunun yanında Toshiba 49" televizyon ve diğer birçok indirimli ürün 26 Mart'ta satışa sunulacak. İşte 26 Mart Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLERİ BAŞLIYOR! 26 MART A101 KATALOĞU

Birbirinden güzel ve uygun fiyatlı A101 indirimli ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Haberimizde, A101 aktüel ürünler indirim kataloğunun tamamına erişebilirsiniz.

İşte indirimli tam liste…

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A101 26 Mart aktüel ürünler kataloğu indirimleri başlıyor! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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