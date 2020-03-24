Corona virüs kuralına uymayan yaşlı adam, ağaca tırmanıp baş aşağı komando marşı söyledi

Adana'da çekilen 'komando dede' videosu sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu. Askeri kamuflajla ağaca tırmanıp baş aşağı spor yaparak komando marşı söyleyen yaşlı adam hayrete düşürdü.

Askeri kamuflajlı yaşlı adam ağaca baş aşağı şekilde durarak komando marşı söyledi | Video

POLİSLERİN "YAŞIN KAÇ?" SORUSUNA "YAŞIM 16" CEVABINI VERDİ



Sarıçam ilçesindeki Yeşil Bulvar'da otomobiliyle ilerleyen bir vatandaş, kaldırımdaki bir ağaçta askeri kamuflajlı yaşlı bir kişinin bacaklarıyla ağaca ters asıldığını görünce otomobilini yavaşlattı. Yaşlı adamın komando marşı söylediğini fark eden vatandaş, cep telefonuyla görüntülemeye başladı. "Her şey vatan için", "Her Türk asker doğar", "Ne mutlu Türküm diyene" diye bağıran yaşlı adamla sohbet eden vatandaş, "Hacı, her şey güzel de koronavirüs diye bir şey var" diye tepki gösterdi. Yaşlı adama kaç yaşında olduğunu soran vatandaş "16" cevabını aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük ilgi gördü.

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