Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Corona virüs kuralına uymayan yaşlı adam, ağaca tırmanıp baş aşağı komando marşı söyledi

Corona virüs kuralına uymayan , ağaca tırmanıp baş aşağı komando marşı söyledi

Bugün sosyal medyada paylaşılan bu video paylaşım rekoru kırdı. Ekip aracı içinden polisler tarafından kayda alınan görüntülerde, askeri kamuflajlı yaşlı bir adam, ağaca tırmanıp baş aşağı şekilde spor yaparak komando marşı söyledi. , koronavirüs salgını nedeniyle 'evinde kalması' konusunda polisler tarafından uyarıldı. Son dakika haberine göre, olayın 'da yaşandığı öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.3.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 14:26 ABONE OL
Corona virüs kuralına uymayan yaşlı adam, ağaca tırmanıp baş aşağı komando marşı söyledi

Adana'da çekilen 'komando dede' videosu sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu. Askeri kamuflajla ağaca tırmanıp baş aşağı spor yaparak komando marşı söyleyen yaşlı adam hayrete düşürdü.

Askeri kamuflajlı yaşlı adam ağaca baş aşağı şekilde durarak komando marşı söyledi | Video

POLİSLERİN "YAŞIN KAÇ?" SORUSUNA "YAŞIM 16" CEVABINI VERDİ

Sarıçam ilçesindeki Yeşil Bulvar'da otomobiliyle ilerleyen bir vatandaş, kaldırımdaki bir ağaçta askeri kamuflajlı yaşlı bir kişinin bacaklarıyla ağaca ters asıldığını görünce otomobilini yavaşlattı. Yaşlı adamın komando marşı söylediğini fark eden vatandaş, cep telefonuyla görüntülemeye başladı. "Her şey vatan için", "Her Türk asker doğar", "Ne mutlu Türküm diyene" diye bağıran yaşlı adamla sohbet eden vatandaş, "Hacı, her şey güzel de koronavirüs diye bir şey var" diye tepki gösterdi. Yaşlı adama kaç yaşında olduğunu soran vatandaş "16" cevabını aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük ilgi gördü.

SON DAKİKA: TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ YASAĞINA UYMAYAN YAŞLI TEYZENİN BU GÖRÜNTÜLERİNİ KONUŞUYOR | VİDEO

Son dakika: Corona virüs umurlarında değil! 2 yaşlı, mesire alanında alkol alırken yakalandı
Son dakika: Bankta oturan yaşlılara su dökerek 'koronavirüs uyarısında' bulundular!
Son dakika: Koronavirüs uyarısında bulunan memur, aldığı cevapla şok oldu!
Evine gönderilen yaşlı kadından şaşırtan çıkış: Hep dedemin yüzünden, mezar taşını kıracağım
78 yaşındaki vatandaştan şoke eden koronavirüs ifadesi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Corona virüs kuralına uymayan yaşlı adam, ağaca tırmanıp baş aşağı komando marşı söyledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA