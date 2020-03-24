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nelerdir? Dünyanın sonu mu geliyor? İşte büyük ve küçük gerçekleşen kıyamet alametleri...

Dünya üzerinde peş peşe yaşanmaya devam eden felaketler insanların akıllarında bu yaşananlar olabilir mi sorusuna neden olurken bilindiği üzere İslam dininin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'de kıyametin geleceğinin habercisi olan bu alametlerden bahsediliyor. 2019 yılının sonlarından şimdiye kadar depremler, orman yangınları, çekirge ve karınca istilaları ve tabii ki şimdilerde tüm dünyayı kasıp kavuran salgın corona virüsü… Bu salgın hastalık bazı inanışlara göre dünyanın sonunun geldiğinin habercisi olarak tabir ediliyor. Peki, Corona virüsü kıyamet alametleri içerisinde var mıdır? İslam dinince Kuranı Kerim'de de yazdığı bilinen büyük ve küçük kıyamet alametleri ile ilgili detayları sizler için bu başlık altında derledik…

Giriş Tarihi: 25.3.2020 03:04 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 03:04 ABONE OL
Kıyamet Alametleri nelerdir? Dünyanın sonu mu geliyor? İşte büyük ve küçük gerçekleşen kıyamet alametleri...

Dünya üzerinde yaşanmakta olan felaketler vatandaşların nelerdir şeklindeki araştırmaları internet üzerinden yapmalarına sebep oluyor. Ülkemizde ve tüm dünyada peş peşe yaşanan depremler, Avusturalya'daki büyük yangın, Küresel ısınmanın her geçen gün daha da durdurulamaz bir hal alması ve özellikle Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılmaya başlayan Corona virüsü gibi olaylar birçok insanı tedirgin etmeye devam ediyor. Bazı kişilere göre ise tüm bu yaşananlar kıyamet alametleri olarak öne sürülüyor. Peki, Ülkemizde ve dünyada yaşanmakta olan bu felaketler ne anlama geliyor? Kıyamet alametleri nelerdir? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

KIYAMET ALAMETLERİ NELERDİR?

Sonlanmayan felaketler dünyanın dört bir yanındaki insanların korku dolu günler geçirmesine neden oluyor. Peki dünyada son dönemlerde neler yaşanıyor? Yaşanan bu olaylar kıyamet alametleri yani dünyanın sonunun habercisi olabilir mi?

Haberimizin devamından tüm detaylara ulaşabilirsiniz...

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Kıyamet Alametleri nelerdir? Dünyanın sonu mu geliyor? İşte büyük ve küçük gerçekleşen kıyamet alametleri...
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