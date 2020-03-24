Kıyamet Alametleri nelerdir? Dünyanın sonu mu geliyor? İşte büyük ve küçük gerçekleşen kıyamet alametleri...

Dünya üzerinde yaşanmakta olan felaketler vatandaşların Kıyamet alametleri nelerdir şeklindeki araştırmaları internet üzerinden yapmalarına sebep oluyor. Ülkemizde ve tüm dünyada peş peşe yaşanan depremler, Avusturalya'daki büyük yangın, Küresel ısınmanın her geçen gün daha da durdurulamaz bir hal alması ve özellikle Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılmaya başlayan Corona virüsü gibi olaylar birçok insanı tedirgin etmeye devam ediyor. Bazı kişilere göre ise tüm bu yaşananlar kıyamet alametleri olarak öne sürülüyor. Peki, Ülkemizde ve dünyada yaşanmakta olan bu felaketler ne anlama geliyor? Kıyamet alametleri nelerdir? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

KIYAMET ALAMETLERİ NELERDİR?

Sonlanmayan felaketler dünyanın dört bir yanındaki insanların korku dolu günler geçirmesine neden oluyor. Peki dünyada son dönemlerde neler yaşanıyor? Yaşanan bu olaylar kıyamet alametleri yani dünyanın sonunun habercisi olabilir mi?

Haberimizin devamından tüm detaylara ulaşabilirsiniz...