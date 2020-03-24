Son dakika: Corona virüs umurlarında değil! 2 yaşlı, mesire alanında alkol alırken yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Koronavirüs salgınında önlem için evde kalmaları istenen yaşlılar yasağı delmeye devam ediyor. Son dakika haberine göre; Kastamonu'da 2 yaşlı adam alkol alırken görüldü.

BİRİ 70, DİĞERİ 74 YAŞINDA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, biri 70 diğeri 74 yaşında 2 arkadaş, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen mesire alanına gidip, içki içmeye başladı. Polis tarafından fark edilen ikiliye para cezası kesildi.



Tosya'da yaşayan H.A. (70) ve H.S. (74), koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olanlara getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen, evlerinden çıkıp, mesire alanına gitti. İkili, Üç Olukları Mesire Alanı'nda yanlarında getirdikleri alkolü içecekleri içmeye başladı. 2 arkadaşı devriye gezen polis ekipleri fark etti. Hemen evlerine gönderilen H.A. ve H.S.'ye 3150'şer lira para cezası kesildi.