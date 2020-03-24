Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Corona virüs umurlarında değil! 2 yaşlı, mesire alanında alkol alırken yakalandı

Son dakika: umurlarında değil! 2 yaşlı, mesire alanında alkol alırken yakalandı

salgınında önlem için sokağa çıkma kısıtlaması getirilen bazı yaşlıların yaptıkları şaşkına çeviriyor. Son dakika haberine göre; 'nun Tosya ilçesinde 65 yaş üzerindeki iki kafadar, mesire alanında alkol alırken görüldü. Polis, yaşlıları uyararak 3150 lira para cezası kesti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.3.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 09:47 ABONE OL
Son dakika: Corona virüs umurlarında değil! 2 yaşlı, mesire alanında alkol alırken yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Koronavirüs salgınında önlem için evde kalmaları istenen yaşlılar yasağı delmeye devam ediyor. Son dakika haberine göre; Kastamonu'da 2 yaşlı adam alkol alırken görüldü.

BİRİ 70, DİĞERİ 74 YAŞINDA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, biri 70 diğeri 74 yaşında 2 arkadaş, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen mesire alanına gidip, içki içmeye başladı. Polis tarafından fark edilen ikiliye para cezası kesildi.

Tosya'da yaşayan H.A. (70) ve H.S. (74), koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olanlara getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen, evlerinden çıkıp, mesire alanına gitti. İkili, Üç Olukları Mesire Alanı'nda yanlarında getirdikleri alkolü içecekleri içmeye başladı. 2 arkadaşı devriye gezen polis ekipleri fark etti. Hemen evlerine gönderilen H.A. ve H.S.'ye 3150'şer lira para cezası kesildi.

78 yaşındaki vatandaştan şoke eden koronavirüs ifadesi!
Son dakika: Bankta oturan yaşlılara su dökerek 'koronavirüs uyarısında' bulundular!
Son dakika: Koronavirüs uyarısında bulunan memur, aldığı cevapla şok oldu!
Son dakika: Koronavirüs uyarısında bulunan memur, aldığı cevapla şok oldu!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KASTAMONU NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Corona virüs umurlarında değil! 2 yaşlı, mesire alanında alkol alırken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA