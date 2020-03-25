Çin’den Maltepe’ye 10 bin maske bağışı

Maltepe Belediyesi tarafından koronavirüs salgınına karşı günlerdir sürdürülen çalışmalara, Çin Barışçıl Birleşmesi Derneği'nden destek geldi. Dernek, salgınla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 10 bin maskeyi belediyeye bağışladı. Dernek yöneticileri, salgına karşı büyük bir mücadele yürüten Çin ile Türkiye'nin dostluğunu geliştirmek amacıyla harekete geçtiklerini bildirdi. Maltepe Belediyesi ile yıllardır pek çok kültürel projede işbirliği yapan dernek yetkilileri, belediyenin salgına karşı yürüttüğü çabaya katkı sunmak istediklerini ifade etti.