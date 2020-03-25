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Eğlence mekanlarına baskını

'da, 100 polisin katılımıyla önlemleri kapsamında kapalı olması gereken pavyon ve eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen kontrollerde yasağa uymadığı belirlenen mekanlardaki 20 kişi gözaltına alındı

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.3.2020 03:10 ABONE OL
Eğlence mekanlarına corona virüsü baskını
Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı farklı şubelerde görevli 100 personelin katılımıyla corona virüsü salgını ile ilgili tedbirler kapsamında kapalı olması gereken pavyon ve eğlence mekanları ile ilgili uygulama yapıldı.

Çok sayıda eğlence mekanının incelendiği kontrollerde açık olan bir mekanda müşteri ve işletmecilerinin de aralarında bulundu 20 kişi ile konsomatris olarak çalıştırılan kadınlar yakalandı.

Mekanda bulunan kişiler gözaltına alınırken, konsomatris olarak çalıştırıldığı tespit edilen kadınlar ise gerekli işlemlerin yapılması için Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Eğlence mekanlarına corona virüsü baskını
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