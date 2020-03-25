Greta Thunberg’den son dakika Corona virüsü açıklaması! 17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg Corona virüsü karantinasında

17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'den son dakika corona virüsü açıklaması geldi. İklim değişikliği karşıtı eylemleriyle küresel çapta gündeme gelen Thunberg coronavirüs şüphesiyle kendisini karantinaya aldı. Henüz 17 yaşında olan iklim aktivisti kendi yaşıtlarına evde kal çağrısında bulundu. Bir dergiye konuşan ve Avrupa gezisinden sonra henüz hiçbir belirti yokken kendisini karantinaya aldığını söyleyen Thunberg, "Başlangıçta iyiydim. Ama birkaç gün sonra bazı belirtiler hissetmeye başladım" dedi. İşte 17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg Corona virüsü son dakika haberi

GRETA THUNBERG CORONA VİRÜSÜ KARANTİNASINDA

Bir dönem ülkemizde de adı sıklıkla duyulan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg corona virüsü (Kovid-19) belirtileri gösterdiği için kendini karantinaya aldığını açıkladı. Greta Thunberg'in babası Svante Thunberg yine aynı şekilde belirtiler gösterdiği için karantida bulunuyor.

New Scientist dergisine konuşan Greta Thunberg, Avrupa seyahatlerinin ardından kendisini karantinaya aldığını belirtti.