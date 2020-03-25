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’den virüsü açıklaması! 17 yaşındaki Corona virüsü karantinasında

Dünyaya hızla yayılan ölümcül virüsü haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. İsveçli 17 yaşındaki ’den son dakika Corona virüsü açıklaması geldi. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmayla hafızalara kazınan Greta Thunberg kendisini karantinaya aldığını açıkladı. Avrupa seyahatlerinin ardından son iki haftadır babasıyla birlikte kendilerini evde izole ettiklerini dile getirdi. Sosyal medya hesabından virüsü bulaştırmanın ne kadar kolay olduğu konusunda farkındalık yaratmak istediğini de sözlerine ekleyen Thunberg, yaşıtlarına evde kal çağrısında bulundu. İşte 17 yaşındaki Corona virüsü son dakika haberi

Giriş Tarihi: 25.3.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 10:08 ABONE OL
Greta Thunberg’den son dakika Corona virüsü açıklaması! 17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg Corona virüsü karantinasında

17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti 'den virüsü açıklaması geldi. İklim değişikliği karşıtı eylemleriyle küresel çapta gündeme gelen Thunberg coronavirüs şüphesiyle kendisini karantinaya aldı. Henüz 17 yaşında olan iklim aktivisti kendi yaşıtlarına evde kal çağrısında bulundu. Bir dergiye konuşan ve Avrupa gezisinden sonra henüz hiçbir belirti yokken kendisini karantinaya aldığını söyleyen Thunberg, "Başlangıçta iyiydim. Ama birkaç gün sonra bazı belirtiler hissetmeye başladım" dedi. İşte 17 yaşındaki Corona virüsü son dakika haberi

GRETA THUNBERG CORONA VİRÜSÜ KARANTİNASINDA

Bir dönem ülkemizde de adı sıklıkla duyulan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg corona virüsü (Kovid-19) belirtileri gösterdiği için kendini karantinaya aldığını açıkladı. Greta Thunberg'in babası Svante Thunberg yine aynı şekilde belirtiler gösterdiği için karantida bulunuyor.

New Scientist dergisine konuşan Greta Thunberg, Avrupa seyahatlerinin ardından kendisini karantinaya aldığını belirtti.

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Greta Thunberg’den son dakika Corona virüsü açıklaması! 17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg Corona virüsü karantinasında
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