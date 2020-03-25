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süsüyle vahşet

Evinin banyosunda ölü bulunan bir çocuk annesi ’ın (25) eski kocası tarafından öldürülüp süsü verildiği ortaya çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 25.3.2020 ABONE OL
İntihar süsüyle vahşet
İstanbul Sultanbeyli'de evinin banyosunda ölü bulunan bir çocuk annesi Lale Bayram'ın (25) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kadının kendisini aldattığı iddiasıyla eski kocası ve kocasının arkadaşı tarafından önce boğulduğu ardından intihar süsüyle bilekleri kesilerek banyoya bırakıldığı ortaya çıktı. Eski koca Yasin A. ve arkadaşı Servet K. tutuklandı. Servet K.'nin cinayeti 8 bin 500 liraya işleyebileceğini söyledikten sonra ikilinin birlikte plan yaptığı belirlendi. Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi Gümüşdere Sokak'ta bulunan dört katlı binanın giriş katındaki dairede geçen cumartesi 00.30'da meydana geldi. Çiftin kısa süre önce boşandığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında Bayram'ın son anlarında şüpheliler tarafından takip edildiği görüntüler ortaya çıktı.

İNTİHAR SÜSÜ
İddiaya göre; Yasin A. ile Servet K. mahalleden arkadaştı. Aldatma iddiası üzerine Servet K. "Eşini istersen öldürelim. 8 bin 500 TL karşılığında yaparım" dedi. İki arkadaş ortaklaşa karar aldı. Kadını boğarak öldürdüler. Kadının aynı zamanda bileklerini keserek olaya intihar süsü vermeye çalıştılar.

İKİ ZANLI TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Yasin A. ve Servet K. tutuklandı. Yasin Y. serbest kaldı.

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İntihar süsüyle vahşet
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