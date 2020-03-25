İntihar süsüyle vahşet

İstanbul Sultanbeyli'de evinin banyosunda ölü bulunan bir çocuk annesi Lale Bayram'ın (25) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kadının kendisini aldattığı iddiasıyla eski kocası ve kocasının arkadaşı tarafından önce boğulduğu ardından intihar süsüyle bilekleri kesilerek banyoya bırakıldığı ortaya çıktı. Eski koca Yasin A. ve arkadaşı Servet K. tutuklandı. Servet K.'nin cinayeti 8 bin 500 liraya işleyebileceğini söyledikten sonra ikilinin birlikte plan yaptığı belirlendi. Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi Gümüşdere Sokak'ta bulunan dört katlı binanın giriş katındaki dairede geçen cumartesi 00.30'da meydana geldi. Çiftin kısa süre önce boşandığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında Bayram'ın son anlarında şüpheliler tarafından takip edildiği görüntüler ortaya çıktı.İddiaya göre; Yasin A. ile Servet K. mahalleden arkadaştı. Aldatma iddiası üzerine Servet K. "Eşini istersen öldürelim. 8 bin 500 TL karşılığında yaparım" dedi. İki arkadaş ortaklaşa karar aldı. Kadını boğarak öldürdüler. Kadının aynı zamanda bileklerini keserek olaya intihar süsü vermeye çalıştılar.Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Yasin A. ve Servet K. tutuklandı. Yasin Y. serbest kaldı.