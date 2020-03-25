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'ta "" operasyonu: 3 gözaltı

'ta, ellerindeki 'ı 1 milyon 250 bin dolara satmaya çalışan 3 şüpheli, alıcı gibi davranan jandarma ekiplerince yakaladı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.3.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 09:52 ABONE OL
Muş'ta Tevrat operasyonu: 3 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılarına yönelik istihbarat çalışması yapıldığı belirtildi.

Çalışma kapsamında tarihi olduğu değerlendirilen Tevrat'ı satmaya çalışanlara yönelik operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

"İl Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde şüpheli şahısların ellerinde bulundurdukları Tevrat'ı 1 milyon 250 bin dolara satmak için alıcı aradıkları bilgisi alınmış olup, Cumhuriyet Savcılığından kimliğini gizleyen kolluk görevlendirmesi alınarak şüpheli şahıslarla alıcı gibi irtibat sağlanmış ve icra edilen operasyon neticesinde 3 şüpheli ile bir Tevrat ele geçirilmiştir. Şüpheli şahısların araç ve evlerinde yapılan aramada, 25 sikke, yüzük, dedektör ve toprak küp ele geçirilmiştir."

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Muş'ta "Tevrat" operasyonu: 3 gözaltı
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