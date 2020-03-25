Pandemi hastanesi nedir? Pandemi hastaneleri listesi belli oldu mu?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünyaya hızla yayılım gösteren corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken ülkemizde de salgına karşı tedbir amaçlı olarak hastanelerde pandemi hastanesi olarak sınıflandırmaya gidildi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar arama motorlarında Pandemi hastanesi nedir ve Pandemi hastaneleri listesi belli oldu mu? Şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Pandemi hastanesi nedir ve Pandemi hastaneleri listesi belli oldu mu? İşte detaylar…