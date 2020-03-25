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Pandemi hastanesi nedir? Pandemi hastaneleri listesi belli oldu mu?

Tüm dünyada görülen corona virüsü salgını nedeniyle pek çok tedbir ve önlem alınmaya devam ediliyor. Öte yandan ülkemizde de görülen koronavirüs sebebiyle hastaneler pandemi hastanesi şeklinde sınıflandırıldı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlarımız yoğun şekilde arama motorlarında Pandemi hastanesi nedir ve Pandemi hastaneleri listesi belli oldu mu? şeklinde sorular ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki, Pandemi hastaneleri listesi belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 26.3.2020 03:17 ABONE OL
Pandemi hastanesi nedir? Pandemi hastaneleri listesi belli oldu mu?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünyaya hızla yayılım gösteren corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken ülkemizde de salgına karşı tedbir amaçlı olarak hastanelerde pandemi hastanesi olarak sınıflandırmaya gidildi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar arama motorlarında Pandemi hastanesi nedir ve Pandemi hastaneleri listesi belli oldu mu? Şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Pandemi hastanesi nedir ve Pandemi hastaneleri listesi belli oldu mu? İşte detaylar…

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Pandemi hastanesi nedir? Pandemi hastaneleri listesi belli oldu mu?
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