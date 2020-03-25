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ayı nedir, önemi ve anlamı nelerdir? Şaban ayında kılınacak namazlar ve okunacak dualar

Recep ayının bitmesiyle başlayacak olan ayı anlamı ve önemiyle merak ediliyor. Mübarek şaban ayında dualar okunacak, namazlar kılınacak ve oruç tutulacak. Üç ayların ikinci olan ve 2020 dini takviminde yer alan bugünde kaza namazları kılınır, Kur'an okunur, tövbe edilir. İslam aleminde birlik ve beraberliği oluşturan mübarek ayları ibadetle, namazla, dualarla ve huzurla geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır. Diğer vakitlerde kılınan bir rekât namazın sevabı on ise, Şaban ayında üç yüzden fazladır. Okunan her bir Kur'ân harfi için üç yüz Cennet meyvesi vardır. Ellerin semaya yükseleceği ve duaların eksik bırakılmayacağı Şaban ayı mü'minler için en kârlı ve kazançlı fırsattır. Peki , önemi ve anlamı nelerdir? Şaban ayında kılınacak namazlar ve okunacak dualar nelerdir?

Giriş Tarihi: 25.3.2020 12:36 ABONE OL
Şaban ayı nedir, önemi ve anlamı nelerdir? Şaban ayında kılınacak namazlar ve okunacak dualar

Üç ayların ikincisi ayı için heyecanlı bekleyiş başladı. Müslüman aleminin bol bol dua edip, namaz kılacağı mübarek ayda kılınacak namazlar ve okunacak dualar merak ediliyor. 2020 dini takvimlerde yer alan Şaban ayı anlamı ve önemiyle bir kez daha kalplerde hissedilecek. Üç aylar içerisinde yer alan ve Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden, Ramazan Ayı ile sona eren aylar Müslümanlar için en kutsal zamanlardır. En karlı ve kazançlı fırsat ayı olarak bilinen , önemi ve anlamı nelerdir? Şaban ayında kılınacak namazlar, okunacak dualar ve faziletleri nelerdir?

ŞABAN AYI NEDİR, ÖNEMİ VE ANLAMI NELERDİR?

2020 yılı Şaban ayı başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak. Milyonlarca Müslüman Şaban ayı önemi ve anlamını araştırıyor. Haberimizde, Şaban ayı nedir, önemi ve anlamı nelerdir? Sorusunun yanıtına ve Şaban ayında kılınacak namazlar ve okunacak dualara dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Şaban ayı nedir, önemi ve anlamı nelerdir? Şaban ayında kılınacak namazlar ve okunacak dualar
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