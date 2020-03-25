Şaban ayı nedir, önemi ve anlamı nelerdir? Şaban ayında kılınacak namazlar ve okunacak dualar

Üç ayların ikincisi Şaban ayı için heyecanlı bekleyiş başladı. Müslüman aleminin bol bol dua edip, namaz kılacağı mübarek ayda kılınacak namazlar ve okunacak dualar merak ediliyor. Diyanet 2020 dini takvimlerde yer alan Şaban ayı anlamı ve önemiyle bir kez daha kalplerde hissedilecek. Üç aylar içerisinde yer alan ve Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden, Ramazan Ayı ile sona eren aylar Müslümanlar için en kutsal zamanlardır. En karlı ve kazançlı fırsat ayı olarak bilinen Şaban ayı nedir, önemi ve anlamı nelerdir? Şaban ayında kılınacak namazlar, okunacak dualar ve faziletleri nelerdir?

ŞABAN AYI NEDİR, ÖNEMİ VE ANLAMI NELERDİR?

2020 yılı Şaban ayı başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak. Milyonlarca Müslüman Şaban ayı önemi ve anlamını araştırıyor. Haberimizde, Şaban ayı nedir, önemi ve anlamı nelerdir? Sorusunun yanıtına ve Şaban ayında kılınacak namazlar ve okunacak dualara dair merak edilenlere erişebilirsiniz.