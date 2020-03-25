Sağlıklı tam buğday ekmeği tarifi: Evde tam buğday ekmeği nasıl yapılır?

Koronovirüs'ün ülkemizde yayılmaya devam ettiği şu günlerde insanlar dışarıdan ekmek almak yerine evde kendi ekmeklerini yapmak istiyorlar. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tam buğday ekmeği tarifi en sağlıklı ekmek çeşidi olarak bilinmektedir. Kanserin kimi çeşitlerine karşı koruyucu etkisi bulunan tam buğday ekmeği vücudumuza B vitamini açısından, mineral ile posa bakımından oldukça faydalıdır. Tam buğday unu, yaş maya, esmer şeker, susam ve ay çekirdeği gibi malzemelerle hazırlanan tam buğday ekmeği tarifini mutlaka denemelisiniz. Evde ekmek nasıl yapılır? Sağlıklı tam buğday ekmeği tarifi…

TAM BUĞDAY EKMEĞİ TARİFİ MALZEMELERİ

3 su bardağı tam buğday unu

10 gr. yaş maya

1 tatlı kaşığı esmer şeker

1 tatlı kaşığı susam

1 tatlı kaşığı ay çekirdeği

Ön maya (Poolish) için;

1 su bardağı beyaz un

½ su bardağı ılık su

½ çay kaşığı kuru maya

TAM BUĞDAY EKMEĞİ TARİFİ YAPIMI

Öncelikle poolish(ön maya) mayayı hazırlayın. Cam veya ahşap bir kase içinde malzemeleri karıştırın ve ağzını streç folyoyla kapatın. Ön mayayı birkaç saat ılık bir ortamda bekletin. Geniş bir kapta maya ve şekeri su ile açın. Unu ve tuzu ekleyin. Ardından hazırladığınız ön mayayı ekleyin ve hamuru güzelce yoğurun. Hamuru yaklaşık 45 dakika ılık bir ortamda ön mayalanmaya bırakın. Hamura şekil verin ve ikinci mayalanma için yarım saat daha mayalandırmaya bırakın. Hamurun üzerine susam ve ay çekirdeği serpebilirsiniz. Mayalanan hamuru 200 derece fırında pişirin. Sağlıklı tam buğday ekmeğiniz hazır. Afiyet olsun…

TAM BUĞDAY EKMEĞİ TARİFİ KAÇ KALORİ?

Tam buğday ekmeği tarifi 100 gramda 259 kalori içerir. 100 gram ekmekte 47.14 gram karbonhidrat, 4.11 gram yağ, 9.13 gram protein bulunur. Alınan 259 kalorinin %72'si karbonhidratlardan, %14'ü yağlardan ve %14'ü proteinlerden gelir. Karbonhidratların %18'ini lif oluşturur.