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Son dakika: 'da sahte dezenfektan operasyonu yapıldı

Son dakika gelen bilgilere göre 'da sahte dezenfektan yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 ton kimyasal maddenin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.3.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 17:25 ABONE OL
Son dakika: Hatay'da sahte dezenfektan operasyonu yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Antakya ilçesindeki bir iş yerinde sahte dezenfektan üretildiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

İŞ YERİ VE KAMYONETTE YAPILAN ARAMA

Yapılan operasyonda iş yeri ve bir kamyonette arama yapan polis, 23 büyük plastik varilde sahte dezenfektan yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 ton kimyasal madde, 6,5 ton sahte sıvı el dezenfektanı, 738,5 kilogram sahte dezenfektan jel, 73,5 kilogram kolonya ve çok sayıda boş plastik şişe ele geçirdi.

İş yeri sahibi Suriye uyruklu M.K.K.B, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: Hatay'da sahte dezenfektan operasyonu yapıldı
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