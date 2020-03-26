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53 yaşındaki , evinde ölü bulundu

'in Konak ilçesinde (53), evinde farklı yerlerinden bıçaklanmış olarak ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatan emniyet ekipleri, katil zanlısını bulmak için güvenlik ve mobese kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.3.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 12:46 ABONE OL
53 yaşındaki Nuray Varol, evinde ölü bulundu

Olay, önceki gün, Alsancak Semti 1480 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Bir süre önce boşandığı belirtilen Nuray Varol'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

BIÇAKLANMIŞ CESEDİ BULUNDU

İhbarla eve giden ekipler, çilingir yardımıyla girdiği evde Nuray Varol'u farklı yerlerinden bıçaklanmış cansız bedenini buldu. Nuray Varol'un cenazesi, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin delil çalışması ve savcının incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evin çevresindeki güvenlik ve mobese kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

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53 yaşındaki Nuray Varol, evinde ölü bulundu
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